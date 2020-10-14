Определена дата новой встречи контактной группы по Донбассу

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится 28 октября. Об этом сообщает МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 28 октября», — говорится в сообщении.

Переговоры контактной группы состоялись в среду, 14 октября, в формате видеоконференции. Новая встреча пройдет также в онлайн-формате

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук анонсировал создание нового консультативного органа для урегулирования конфликта в Донбассе. В совет войдут выходцы из Донецкой и Луганской областей.

30 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в ТКГ за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Фокин считает, что в регионе отсутствуют признаки войны с Россией, он предложил предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.