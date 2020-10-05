Кравчук анонсировал создание органа по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук анонсировал создание нового консультативного органа для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», видеозапись доступна на YouTube.

В совет войдут выходцы из Донецкой и Луганской областей. Свою помощь предлагали разные люди, работавшие в регионе, рассказал Кравчук.

«Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения».

30 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в ТКГ за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Фокин считает, что в регионе отсутствуют признаки войны с Россией, он предложил предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.