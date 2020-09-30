Кравчук призвал отказаться от ультиматумов Киеву по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал полпреда России в контактной группе Бориса Грызлова не выдвигать ультиматумов Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

В начале заседания Кравчук призвал Грызлова «не блокировать переговорный процесс», а также сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины. Он отметил, что сторонам необходимо работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, которые были достигнуты в ходе Парижского саммита в 2019 году.

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Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности контактной группы.

При этом глава делегации Украины призвал Россию не выдвигать ультиматумов. «Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия», — заключил он.

Ранее Грызлов отреагировал на увольнение замглавы делегации Украины Витольда Фокина. Он охарактеризовал Фокина как «единственного профессионала, который называл вещи своими именами, понимал и публично озвучивал важность ответственного выполнения украинской стороной "Комплекса мер"». По его словам, решение украинской стороны говорит о намерении продолжить агрессию против Донбасса.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.