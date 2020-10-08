Российскому «бумажному» «Енисею» потребуется триллион рублей

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС назвал примерную сумму, которая потребуется для разработки и производства российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», в настоящее время существующей лишь на бумаге.

По его словам, создание и испытания носителя, предназначенного для покорения дальнего космоса, «обойдутся дорого». «Под триллион рублей», — сказал менеджер.

Гендиректор добавил, что новая ракета будет в 15 раз мощнее среднего «Союз-2». «Под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса, а это — строительство третьей очереди Восточного», — уточнил глава «Роскосмоса». Рогозин напомнил, что первый пуск «Енисея» запланирован на 2028 год.

В августе 2019 года менеджер заявил, что «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В марте того же года Рогозин говорил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2021 году.