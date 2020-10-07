В США рассказали об «эпохе обещаний» Рогозина

Российская средняя частично-многоразовая ракета «Амур» напоминает уменьшенную американскую тяжелую ракету Falcon 9, а ее создание является одним из обещаний эпохи генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которое вряд ли будет выполнено, пишет в Twitter журналист Ars Technica Эрик Бергер.

В публикации американского издания говорится, что озвученные планы по созданию нового носителя «звучат неплохо, особенно конкурентоспособная цена в 22 миллиона долларов, которая является низкой для ракеты-носителя средней грузоподъемности». «Важно отметить, что российский космический лидер Дмитрий Рогозин в последние годы анонсировал целый ряд амбициозных космических проектов, а затем не предпринял никаких действий для их реализации», — говорится в публикации.

Бергер отмечает, что к 2026 году, на который намечен первый полет «Амура», компанией SpaceX может быть создана полностью многоразовая пусковая система Starship, которая «за ту же цену или меньше» (из расчета на единицу массы полезной нагрузки) будет запускать в десять раз больше «Амура».

Согласно публикации, конструктивно российская разработка напоминает уменьшенный Falcon 9. В частности, отмечается, что «обе ракеты имеют набор решетчатых стабилизаторов в верхней части первой ступени и посадочные стойки у основания».

В октябре глава американской компании SpaceX Илон Маск в комментарии, появившемся в Twitter, поддержал создание Россией средней ракеты «Амур» с многоразовой первой ступенью.

В том же месяце «Роскосмос» подписал контракт с Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» (Самара) на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с носителем «Амур». Согласно госкорпорации, стоимость создания ракеты не превысит 70 миллиардов рублей. Цена запуска оценивается в 22-35 миллионов долларов. Первый старт носителя намечен на 2026 год. На низкую околоземную орбиту ракета должна выводить до 12,5 тонны полезной нагрузки (в одноразовом варианте) или до 10,5 тонны (в многоразовом). Первая ступень ракеты получит жидкостные ракетные двигатели, работающие на природном газе и кислороде. Носитель должен заменить ракеты семейства «Союз», производимые РКЦ «Прогресс».

Рогозин возглавил «Роскосмос» в мае 2018 года. Среди неоднократно переносившихся госкорпорацией космических программ можно отметить, в частности, запуск модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС), второй пуск тяжелой ракеты «Ангара», строительство космодрома Восточный, а также разработка перспективных космических систем, реализация лунной программы и обновление спутниковой группировки.