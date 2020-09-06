Назван срок запуска «Союза-5»

Запуск первой ракеты-носитель «Союз-5» запланирован на 2023 год, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов в беседе с РИА Новости.

Изготавливаться ракета начнет в 2021 году. В настоящее время по словам Баранова, идет изготовление отработочных образцов. «К середине года, возможно, начнем уже какие-то конструкции делать именно для (первой) летной машины», — сказал он.

«Союз-5» разрабатывается РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия» как будущая основная российская ракета среднего класса. Конструктивно «Союз-5» фактически является модернизированной российско-украинской ракетой «Зенит».

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель – жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.