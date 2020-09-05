«Протекший» российский «Фрегат» отправят домой

«Протекший» разгонный блок «Фрегат-МТ» могут отправить из космодрома Куру во Франзузской Гвиане домой, к предприятию-изготовителю — Научно-производственному объединению (НПО) Лавочкина, сообщили РИА Новости в «Роскосмосе».

Агентство напоминает, что в мае у изделия обнаружили утечку токсичного топлива. Отмечается, что в настоящее время специалисты НПО Лавочкина демонтировали неисправный клапан с разгонного блока.

«Клапан отправлен с космодрома Куру в Россию, где в данный момент проводятся детальные исследования выявленного дефекта для установления точной причины неисправности», — сказал представитель госкорпорации.

Он же добавил, что решение о проведении дальнейших работ и необходимости возврата «Фрегата-МТ» в НПО Лавочкина будет принято «Роскосмосом». Разгонный блок «Фрегат-МТ» в составе ракеты «Союз-СТ-Б» предназначался для выведения спутника ОАЭ Falcon Eye-2.

В феврале европейский оператор Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия НПО Лавочкина о ремонте разгонного блока на космодроме Куру путем наложения «заплатки» и не дал согласие на проведение сварочных работ в «полевых условиях», однако потом передумал. В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен из-за аномалии (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке ракеты «Союз-СТ-Б».

Производителем «Союза-СТ-Б» является самарский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», «Фрегата» — химкинское НПО Лавочкина. Большинство неполадок самарской ракеты, в том числе приводящие к переносу пусков, спровоцировано изделиями подмосковной «Лавочки». Создаваемая королевской ракетно-космической корпорацией «Энергия» и РКЦ «Прогресс» ракета «Союз-5» также получит химкинский разгонный блок.