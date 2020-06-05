Российский «Фрегат» взорвался и разлетелся на тысячи километров

Обломки сбрасываемого бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ», который взорвался на околоземной орбите, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на сайте космического трекера space-track.org, сообщает РИА Новости.

Из опубликованных материалов следует, что в космосе находятся 65 фрагментов бака разгонного блока, из которых в каталог внесены 36 обломков с номерами от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651, находящихся на высоте от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с высотой от 422 до 3606 километров.

Как сообщили ТАСС в «Роскосмосе», данные обломки не представляют опасности для Международной космической станции.

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О взрыве бака «Фрегат-СБ» в мае в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Согласно открытым источникам, взорвавшийся сбрасываемый бак принадлежал разгонному блоку украинской средне-тяжелой ракеты «Зенит-3SLБФ», которая в июле 2011 года с космодрома Байконур запустила российский космический телескоп «Спектр-Р».

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