«Российский Falcon 9» получит «Назарбаевский старт»

Создаваемую в России средне-тяжелую ракету «Союз-5» («Иртыш»), заявляемую как ответ на тяжелый носитель Falcon 9 американской компании SpaceX, будут запускать на Байконуре со стартового комплекса «Назарбаевский старт», получившего название в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению агентства, инициатива переименования ракетно-космического комплекса, ранее называемого «Байтерек», принадлежит президенту России Владимиру Путину. «Хочу сказать, что это название уже де-факто практически прижилось неофициально», — заявил представитель «Роскосмоса» в Казахстане Анатолий Красников.

По его словам, инициатива по переименованию «нашла живой отклик у казахстанских партнеров, понравилась и российским специалистам космической отрасли». Красников отметил, что «в металле и бетоне» строительные работы по «Назарбаевскому старту» могут начаться уже в 2020 году после завершения согласований между российской (исполнитель работ) и казахстанской (заказчик) сторонами.

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В тезисах сотрудников Ракетно-космической корпорации «Энергия», подготовленных для проходивших в январе 2020 года Москве XLIV Королевских чтениях, говорилось, что средне-тяжелый «Союз-5» можно усовершенствовать до тяжелого класса.

В рамках «Байтерек» предполагается запускать «Союз-5» с переоборудованной стартовой площадки под украинский носитель «Зенит-3SLБ» на Байконуре. В совместном российско-казахстанском проекте Москва отвечает за создание носителя, а Нур-Султан финансирует работы по пусковой инфраструктуре. Летные испытания «Союза-5» намечены на 2022 год. Носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

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