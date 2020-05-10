Российский бак взорвался в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США в своем Twitter-акаунте.

По данным американской стороны, взрыв произошел 8 мая между 7:02 и 8:51 мск. Бак разорвался на 65 обломков. Уточняется, что инцидент не связан со столкновением с другим объектом. Разрушенный бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные специализированного сайта ВВС США space-track.org, до взрыва объект был на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной высотой 3606 километров.

Взорвавшийся бак использовали в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р». Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.

В январе американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл сообщил о разрушении в космосе российского спутника «Космос-2491». Его вывели на орбиту в 2013 году и неофициально называли «спутником-убийцей». По словам эксперта, ВВС США зафиксировали 10 обломков спутника.

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