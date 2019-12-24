Российский спутник «Метеор-М» ударил метеорит

Российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 предположительно испытал удар микрометеорита, сообщает «Роскосмос».

В госкорпорации отмечают, что соответствующая нештатная ситуация на космическом аппарате (КА) была зафиксирована 18 декабря, вследствие чего спутник «изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей». После этого КА автоматически перешел в энергосберегающий режим.

Связь с КА удалось восстановить после вхождения «Метеор-М» № 2-2 в зону российских наземных средств управления. В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению штатной работы спутника, находящегося уже в режиме ориентируемого полета.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2-2 с космодрома Восточный состоялся в июле.

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