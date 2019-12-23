На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

На российском сегменте МКС сработал сигнал пожарной безопасности, сообщил в прямой трансляции, ведущейся на сайте НАСА, российский космонавт Александр Скворцов.

По его словам, это произошло в модуле «Заря», однако экипаж посчитал тревогу ложной. «Сработал датчик дыма в ФГБ (функционально-грузовой блок — прим. «Ленты.ру»). Думаем, что ложное [срабатывание]», — сказал космонавт.

Скворцов добавил, что сигнализация могла сработать из-за поднявшейся пыли, поскольку рядом с датчиком в модуле работал его коллега, россиянин Олег Скрипочка.

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Пробы воздуха, взятые экипажем, подтвердили отсутствие возгорания в модуле.

В декабре к МКС не смог долететь американский космический корабль Starliner.

В ноябре на МКС вышли из строя все туалеты.

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