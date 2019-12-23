В России признали бесперспективность «Ангары»

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У ракет семейства «Ангара» на коммерческом рынке «просто нет никаких шансов, поэтому никто не спешит», заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Эксперт признал, что «первоначально были большие иллюзии, что это можно быстро и легко сделать», а «острой необходимости в тяжелой ракете для России в краткосрочной перспективе нет», поскольку тяжелый носитель «Протон-М» пока летает.

Соответствующий материал агентства, в котором собраны комментарии специалистов, посвящен пятилетию единственного пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5». В публикации задержки с созданием носителей семейства «Ангара», кроме коммерческой бесперспективности, связывают с проблемами логистики и несоответствия изготавливаемых «Центром Хруничева» на сегодняшний день ракет техническому заданию Минобороны.

В публичных заявлениях гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не связывал ракеты семейства «Ангара» и необходимость коммерческой эффективности. Последнее менеджер предлагал возложить на создаваемый ракетно-космической корпорацией «Энергия» и ракетно-космическим центром «Прогресс» носитель «Союз-5» («Иртыш»), тогда как для носителей «Ангара» глава госкорпорации попросил своих подчиненных «найти применение».

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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