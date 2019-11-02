«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»

Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2». Об этом сообщает РИА Новости.

Договор был расторгнут 30 октября по инициативе «Роскосмоса». Причины такого решения не сообщаются.

Контракт на производство «Ангары-1.2» был заключен в конце июля 2019 года. Его стоимость составляла 2 миллиарда 27,8 миллиона рублей. Это дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей. Ракету должны были изготовить к 15 октября 2021 года.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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