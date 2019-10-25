Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году

Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.

По его словам, тяжелую «Ангара-А5М» с космодрома Восточный «планируется запустить ориентировочно в конце 2024 года».

В сентябре заместитель председателя правительства Юрий Борисов заявил, что текущие характеристики космического ракетного комплекса «Ангара» не соответствует требованиям, предъявляемым Минобороны, а из-за срывов со стороны «Роскосмоса» потеряно много времени.

В июне стало известно, что омский «Полет» (филиал московского «Центра Хруничева») сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства «Ангара». В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первый пуск «Ангары-А5М» с Восточного состоится в 2023 году.

В мае сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей. В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для тяжелых ракет «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

В декабре 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли страны заявил, что в 2019 году с Восточного будет проведен только один пуск. В сентябре того же года глава «Роскосмоса» обещал, что в 2019 году с Восточного планируется провести не менее пяти стартов.

В июне 2017 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, заявил, что первый старт «Ангара-А5М» с Восточного запланирован на 2021 год.

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Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили два полета (в легкой и тяжелой версиях с космодрома Плесецк в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.

«Ангара-А5М» от «Ангара-А5» отличается более форсированным двигателем. Если вторая с Плесецка должна выводить 24 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, то первая с Восточного — 27 тонн. Ракету «Ангара-А5В» от «Ангара-А5» отличает наличие в качестве разгонного блока КВТК вместо ДМ-03. Требованиям Минобороны удовлетворяют только создаваемые «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В», но не однократно летавшая с грузомакетом полезной нагрузки «Ангара-А5».

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