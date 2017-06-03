Запуск тяжелой ракеты «Ангара А5М» наметили на 2021 год

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook сообщил, что тяжелая ракета «Ангара А5М» впервые будет запущена в 2021 году.

«Первый старт тяжелой ракеты "Ангара А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2021 год», — написал чиновник.

Рогозин добавил, что представители ВПК и «Роскосмоса» уже определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительству инфраструктуры на космодроме Восточный.

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29 мая в докладе заместителю министра обороны России Тимуру Иванову сообщалось, что строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный обойдется в 58 миллиардов рублей.

«Ангара» — семейство ракет-носителей разных классов (от легкого до тяжелого), которое создавалось в качестве замены ракетам «Рокот» и «Протон-М». На данный момент было произведено два запуска «Ангары», оба с космодрома Плесецк в 2014 году. Решение о начале работ над «Ангарой» было принято в 1995 году.