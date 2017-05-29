Названа стоимость и сроки создания стартового стола для «Ангары» на Восточном

Строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный обойдется в 58 миллиардов рублей и завершится в 2023 году. Об этом сообщается в докладе заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, передает ТАСС.

«Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 миллиардов рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году», — сказал представитель проектного института заместителю министра обороны.

Представители «Роскосмоса», находящиеся на Восточном, также сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

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Согласно официальным планам «Роскосмоса», первый запуск с Восточного ракеты «Ангара-А5П» намечен на 2021-й. В этом же году на том же тяжелом носителе в беспилотном режиме должен стартовать околоземный вариант корабля «Федерация», пилотируемый полет — через два года после этого.

Как ранее сообщал источник ТАСС, в «Роскосмосе» приняли решение о переносе первого полета «Федерации» на 2022 год, в этом случае старт будет выполнен с космодрома Байконур на новой ракете среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта «Феникс». Замена «Ангары» на другой носитель объясняется финансовыми соображениями. «Роскосмос» отказался комментировать информацию источника.