«Роскосмос» сорвал сроки выпуска «Ангары»

Омский «Полет» (филиал московского «Центра Хруничева») сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства «Ангара», сообщает РИА Новости.

Согласно приказу, подписанному директором «Полета» Виктором Шулико, задержка по изготовлению носителей в 2019 году составляет от трех месяцев (в случае тяжелой «Ангара-А5») до года (вторая ступень легкой «Ангара-1.2»).

В документе перечисляются причины возникновения «критической ситуации»: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (конструкторское бюро «Салют») и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения) и срыв сроков поставки комплектующих («Ракетный космический завод», «Воронежский механический завод»).

В «Центре Хруничева» агентству подтвердили «локальные отставания от производственных графиков выпуска продукции в связи с реорганизацией производства в условиях продолжающейся реконструкции предприятия с целью создания замкнутого цикла изготовления ракет-носителей». Гендиректор московского предприятия Алексей Варочко уверен, что ракеты будут изготовлены вовремя. По его словам, в приказе идет речь о «внутреннем производственном графике предприятия, смещенном на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов».

Пуск второй «Ангара-1.2» намечен на конец года, третьей «Ангара-А5» — на 2020 год. Второй старт «Ангара-А5» запланирован на декабрь.

В июне стало известно, что второй пуск «Ангара-А5» с Плесецка будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки.

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В мае сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2» (грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонны при старте с Плесецка) оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» (до 7 тонн) и «Союз-2.1б» (до 7,85 тонны) почти на 700 миллионов рублей.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.

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