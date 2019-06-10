В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС»

Российский транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС» превосходит американский Dragon доставкой жидких грузов, системой стыковки, стоимостью пуска и статистикой успешных стартов, пишет «Звезда».

Однако многоразовый Dragon, согласно еженедельнику, оказывается перспективнее одноразового «Прогресс МС», поскольку способен в четыре раза дольше работать на околоземной орбите, может трансформироваться в полноценный сегмент орбитальной станции, обладает большей грузоподъемностью и способен доставлять грузы с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Материалы по теме Спускают на землю США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег

Положение российских грузовиков на международном рынке «Звезда» связывает с действиями инженеров и менеджеров «Роскосмоса». Еженедельник отмечает, что «если ничего не предпринять», то прогресс «съест» «Прогресс МС».

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.

В том же месяце Пентагон анонсировал запрет на использование российских ракет для выведения американских спутников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



