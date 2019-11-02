«Роскосмос» назвал причину отказа от «Ангары»

Три космических аппарата (КА) системы «Гонец» вместо легкой ракеты «Ангара-А1.2» запустит средняя «Союз-2», сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

Таким образом в госкорпорации прокомментировали сообщение о разрыве контракта с «Центром Хруничева» на производство соответствующего носителя. Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.

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Контракт на производство легкой «Ангары-1.2» заключен в июле 2019 года. Его стоимость составляла 2,28 миллиарда рублей. Это дороже средних «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей. Легкую ракету должны были изготовить к 15 октября 2021 года.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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