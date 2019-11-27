На МКС сломались все туалеты

На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об это сообщается в трансляции НАСА.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано, в американском сегменте туалет не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — не используется из-за сигнализации переполненного бака. Также туалеты установлены в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но они используются лишь в случае крайней необходимости. Во время поломки космонавты использовали «памперсы».

Спустя некоторое время космонавты сообщили, что туалеты удалось починить. В «Роскосмосе» добавили, что туалеты вышли из строя ночью и с того момента экипаж занимался ремонтом. В госкорпорации также подтвердили, что на данный момент все системы работают исправно.

В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.

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