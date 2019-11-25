У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском

Госкорпорация «Роскосмос» выявила «замечания» при подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13». В результате пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем перенесли на 12:34 мск 6 декабря 2019 года.

Изначально запуск в рамках 74-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС) планировался на 6 декабря, но по просьбе НАСА перенесен на 1 декабря, так как в этот день будет проходить стыковка корабля SpaceX Dragon.

«В ходе предполетной подготовки грузового корабля "Прогресс МС-13" на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" было выявлено замечание к бортовому кабелю», — говорится в сообщение на сайте «Роскосмоса».

«Прогресс МС-13» должен доставить на МКС запасы топлива и газов общей массой 700 килограмм и 1350 килограмм оборудования и грузов, среди которых новогодние подарки для экипажа.

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