Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина

Исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что вместо робота Федора (FEDOR) на корабле «Орел» в космос полетит созданный на его платформе робот Артем (ARTEM). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС 25 ноября.

Блошенко отказался комментировать тот факт, что имя робота совпадает с именем внука генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он указал, что «это пока все только разговоры».

ARTEM расшифровывается как Automatic Research and Testing Machine. Новый робот получит доступ к управлению кораблем и будет выполнять определенные функции самостоятельно. Кроме того, он станет «элегантнее», чем предшественник.

«Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет. Но стыковку со станцией, которая должна быть выполнена в рамках второго полета "Орла", он, конечно, проводить не будет — это проблематично с точки зрения безопасности», — отметил исполнительный директор госкорпорации.

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Робот Федор вернулся на Землю 7 сентября. Он находился на борту Международной космической станции (МКС) с 27 августа, после того как к МКС со второй попытки успешно пристыковался «Союз МС-14».

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

Первый полет на новом пилотируемом транспортном корабле «Орел» запланирован на 2025 год. По поручению президента России Владимира Путина в 2023 году начнутся его испытания.

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