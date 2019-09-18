У «Роскосмоса» зафиксировали «выброс бреда»

Недавняя новость, согласно которой «Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, «наводит на размышления», пишет «Военно-промышленный курьер».

«Остается что — кобура на боку у каждого члена экипажа? Хороший сюжет для триллера, но тогда максимум, на что могут рассчитывать будущие покорители космоса для выяснения отношений в ходе полета, — обычный травмат, неспособный пробить оболочку корабля. Для пробития уже опробована дрель, а от добра, как водится, добра не ищут», — замечает газета.

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Издание, вспоминая переименование космического корабля «Федерация» в «Орел» и запуск робота Федора на Международную космическую станцию (МКС), заключает, что с оружием у «Роскосмоса» случился «очередной выброс бреда». «Ждем заявлений о начале разработки лучемета "Дима", одним выстрелом сметающего все проблемы на пути космической отрасли», — пишет газета.

В августе к МКС направился космический корабль «Союз МС-9» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту, который с первой попытки не смог пристыковаться к станции.

В прошлом году у «Союз МС-9» вследствие преднамеренного воздействия сверла оказалась продырявлена обшивка корабля, причины повреждения до сих пор не выяснены.

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