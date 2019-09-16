Космонавтам задумали вернуть огнестрельное оружие

«Роскосмос» допустил возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов. Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации.

«Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения ("Орел", ранее известном как "Федерация") будет проводиться на более позднем этапе его создания», — отметили в «Роскосмосе», добавив, что «рассматривают варианты» возвращения огнестрельного оружия.

Как отмечает агентство, первый полет на корабле «Орел» запланирован на 2025 год. В настоящий момент огнестрельное оружие не предусмотрено в аварийном запасе космонавтов.

По данным РИА Новости, космонавты брали в полет пистолет Макарова, начиная с первого полета Юрия Гагарина. После аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в 1965 году, когда им два дня пришлось прожить в заснеженной тайге, в аварийный набор добавился специальный трехствольный пистолет, предназначенный для защиты от опасных зверей, охоты и пуска сигнальных ракет.

В 2007 году сроки годности патронов закончились, а производство новых уже не было возможно. Кроме того, доставка огнестрельного оружия из России в Казахстан, где находится Байконур, стала затруднена из-за юридических проблем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!