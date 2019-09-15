Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

В России самого опытного космонавта Федора Юрчихина отстранили от работы по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято на заседании в Центре подготовки космонавтов после медицинской комиссии. Командир отряда Олег Кононенко подтвердил, что Юрчихина исключат из команды. Он сообщил, что решение комиссии окончательное.

Ранее Юрчихин рассказал о своих проблемах со здоровьем. Однако космонавт отметил, что хотел бы облететь Луну.

Федор Юрчихина совершил пять космических полетов, один из них — на американском корабле «Атлантис». Общая продолжительность всех полетов космонавта составляет 672 суток и 21 час. Юрчихин девять раз выходил в открытый космос и провел там в общей сложности 60 часов.

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