«Союз» с тремя космонавтами стартовал к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-06» с очередным экипажем Международной космической станции (МКС) стартовала с первой площадки космодрома Байконур. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает ТАСС.

Материалы по теме От Ирака до Луны Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»

Старт состоялся в 00:17 мск. На борту корабля находятся командир экипажа Александр Мисуркин и два бортинженера — астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Полет запланирован по укороченной схеме — от старта до финала пройдет шесть часов, за которые объект совершит четыре витка вокруг Земли. Стыковка к российскому сегменту МКС «Поиск» запланирована на 05:57 мск.

Экипажа перейдет на станцию до 08:10 мск.