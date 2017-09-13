Союз МС-06 с новым экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции «Поиск». Об этом в своем Twitter сообщила госкорпорация «Роскосмос».

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В настоящее время экипаж в составе командира Александра Мисуркина и бортинженеров из НАСА Марка Ванде Хай и Джозефа Акабы приступил к работам по переходу в жилые отсеки станции.

Полет проходил по укороченной схеме — от старта до стыковки прошло шесть часов, корабль совершил за это время четыре витка вокруг Земли.

Сейчас на МКС работают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.