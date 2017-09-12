НАСА сфотографировало российского православного батюшку

Фотограф НАСА Билл Ингаллс сделал снимок российского православного батюшки с кадилом, благословляющего для удачного запуска ракету-носитель с кораблем «Союз МС-06». Изображение доступно на сайте космического агентства.

Фото: NASA HQ PHOTO 1 /3

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Старт пилотируемого корабля с экипажем МКС-53/54 в составе двух американских астронавтов (Марком Ванде Хайем и Джозефом Акабой) и одного российского космонавта (Александром Мисуркиным) запланирован на 13 сентября 2017 года.

С 1997 года большинство пусков российских носителей на космодроме Байконур освящает настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергей Бычков.