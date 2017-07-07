Россия отменила выход в открытый космос с МКС

Выход российских космонавтов в открытый космос, намеченный на ноябрь 2017 года, отменен. Об этом на пресс-конференции в Звездном городке журналистам рассказал космонавт Сергей Рязанский, сообщает в пятницу, 7 июля, РИА Новости.
«В августе у нас с Федором Николаевичем (Юрчихиным) выход в открытый космос, достаточно интересный. К сожалению, второй выход, похоже, отменился, поэтому ноябрьского выхода у нас не будет», — сказал российский космонавт.
Таким образом, по российской программе МКС до конца 2017 года будет осуществлен один выход в открытый космос, а не два, как планировалось ранее. Выход проведут космонавты Юрчихин и Рязанский.
Согласно планам РКК «Энергии», МКС получит новый модуль связи, приемную аппаратуру которого должны «установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос». В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина сообщали, что Рязанский, который отправится на МКС 28 июля на корабле «Союз МС-05», прошел тренировки по замене соответствующего модуля.