«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае утверждения кодекса, основными принципами профессионального поведения космонавтов станут законность, справедливость, профессионализм, ответственность и гуманность. Среди прочего, космонавтам надо будет воздерживаться от публичных высказываний и оценок ‎в отношении «Роскосмоса», а также при исполнении должностных обязанностей поддерживать внешний вид, соответствующий общепринятому деловому стилю.

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Авторы проекта поясняют, что в подпункте «з» пункта «6» постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о космонавтах Российской Федерации» от космонавтов требуется соблюдение кодекса профессиональной этики, утвержденного уполномоченным органом.

12 апреля Герой России, летчик-космонавт, советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал, что средняя ежемесячная зарплата космонавта «Роскосмоса» составляет 170 тысяч рублей. Он уточнил, что в настоящее время у России 33 действующих космонавта, в США — примерно 50, в Европе — около 20.

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