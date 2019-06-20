Россия нашла замену космонавтам

Американская компания Space Adventures, посредством которой «Роскосмос» предлагает услуги по доставке туристов на Международную космическую станцию (МКС), нашла потенциальных кандидатов для полета на околоземную орбиту, сообщил РИА Новости глава российского представительства фирмы Сергей Костенко.

«Есть желающие полететь, но они должны приехать в Россию и пройти медицинскую комиссию», — сказал менеджер.

Костенко не назвал количество поданных для туристического полета заявок, однако отметил, что большой очереди на полет в космос никогда не было. «Это эксклюзивный продукт», — сказал он.

Как уточняет агентство, туристический полет может состояться до конца 2021 года, для чего уже производятся средняя ракета «Союз-2» и пилотируемый корабль «Союз МС», на котором два туриста заменят двух членов экипажа МКС.

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В июне сообщалось, что информация о состоянии российской орбитальной группировки распоряжением генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина отнесена к категории ДСП (для служебного пользования). Тогда же стало известно, что инвесторы из ОАЭ выделят «Роскосмосу» денежные средства для реконструкции «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.

28 мая Рогозин признал, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.

Осенью 2018 года космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как это было ранее, из-за отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

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