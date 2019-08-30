Космонавты пригрозили роботу Федору молотком

Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза включить антропоморфного робота Skybot F-850, ранее называвшегося Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), и предложил воспользоваться молотком и гаечным ключом. Об этом робот рассказал в своем Twitter.

Как сообщает РИА Новости, Овчинин испытывал трудности при включении электропитания робота. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) предложили поменять аккумуляторные батареи Федора, однако космонавту удалось запустить робота без замены батарей. «Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», — сообщил Овчинин.

Позже робот Федор рассказал, что приступил к тренировкам вместе с космонавтами. «В режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем [Овчининым]», — заключил робот.

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Ранее Федор пожаловался на условия содержания на МКС. В соответствии с планом его разместили в малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) «Поиск» российского сегмента станции. «Это не самое комфортное место особенно с учетом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки 24 августа», — написал он. Робот выразил надежду, что именно ему доверят ремонт модуля.

Утром 24 августа «Союз МС-14» с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на МИМ2. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией состоялась утром 27 августа и прошла успешно.

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