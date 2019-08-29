После перестыковки «Союза МС» с Федором МКС потребовался ремонт

В ноябре россияне выйдут в открытый космос, где демонтируют один из компонентов, расположенных на внешней стороне пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС», передает ТАСС сообщение космонавта Олег Скрипочки.

Запланированные мероприятия позволят принять решение о продлении сроков эксплуатации космических кораблей. «В первую очередь [во время выхода] нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". [Это] послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить», — сказал россиянин.

Также при выходе в открытый космос, намеченном на 20 ноября, Олег Скрипочка и Александр Скворцов (находится на МКС) обновят научное оборудование и сменную панель системы терморегулирования модуля «Заря» станции.

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В августе первую неудачную стыковку «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) источники объяснили неполадками усилителя антенны системы взаимных измерений «Курс», отработавшей свой гарантийный срок в три года.

В октябре 2016 года ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» приняла решение доработать составные части космических кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», чтобы к апрелю 2021 года их полетный ресурс увеличился с 200 суток до 370.

Пуск ракеты «Союз-ФГ» с «Союз МС-15» с космодрома Байконур к МКС намечен на 25 сентября. Космический корабль доставит на околоземную орбиту россиянина Олег Скрипочка, американку Джессика Меир и первого арабского астронавта — гражданина ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

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