Европа объяснила отказ от «Союза МС» расплатой с США

Европейские астронавты могут продолжить летать на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз МС», сообщил ТАСС глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер.

Он отметил, что продолжение полетов потребует прямой договоренности между «Роскосмосом» и ЕКА. «Пока такой договоренности нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем», — сказал Вернер.

В настоящее время гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал «поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения».

Вернер отметил, что ЕКА еще со времени полетов американских космических кораблей Space Shuttle расплачивается за доставку своих астронавтов через НАСА посредством поставок последнему оборудования, а также напомнил, что «НАСА планирует перейти на другие системы доставки астронавтов».

Ранее в августе глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что итальянец Лука Пармитано в ближайшие годы может стать последним европейцем, который воспользуется российскими услугами по доставке людей на околоземную орбиту. Аналогичное руководитель говорил в июле.

Комментируя августовское заявление Пишеля, космонавт Павел Виноградов позицию ЕКА касательно «Союза МС» связал с желанием США разрушить сотрудничество между Россией и европейскими партнерами.

В марте американская компания SpaceX впервые запустила (в беспилотном режиме) к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon.

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В июне 2018 года источник РИА Новости в европейской космической отрасли сообщил, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана) в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.

В сентябре 2014 года компании SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

С июля 2011 года доставка людей на МКС осуществляется исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными пилотируемыми кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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