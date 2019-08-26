Европа напомнила России о ненужности «Союзов»

Глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель объявил об отсутствии планов по использованию российских «Союзов» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он сказал на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, пишет ТАСС.

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По его словам, итальянец Лука Пармитано, прибывший на МКС в июле 2019 года, может стать последним астронавтом агентства, которого доставят на российском корабле. «В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — добавил Пишель.

Аналогичное заявление Пишель сделал в июле 2019 года. Тогда он также подчеркнул, что Пармитано станет последним европейцем, который воспользовался российскими услугами: «Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура».

22 августа «Роскосмос» отправил на МКС космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту. Однако он не смог пристыковаться к станции с первой попытки, что в ведомстве объяснили неисправностями усилителя сигналов системы измерений «Курс». Повторная попытка пристыковаться к станции намечена на 27 августа, для чего уже произвели перестыковку «Союз МС-13».

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