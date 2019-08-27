Раскрыто «истинное» назначение спрятанного в «Союз МС-14» робота Федора

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который 22 августа на космическом корабле «Союз МС-14» отправился к Международной космической станции (МКС), может стать основой семейства боевых космических роботов, пишет «Звезда».

Еженедельник уверяет, что FEDOR прошел «курс молодого бойца», включающий, в частности, стрельбу с двух рук, отжимания и преодоление по-пластунски полосы препятствий, а в его создании участвовал разработчик перспективной брони «Ратник». «В этой связи можно вполне логично предположить, что постановка на конвейер боевых киборгов, способных работать в условиях космоса и пользоваться боевой и гражданской техникой, уже не за горами», — уверяет издание.

Утром 24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) «Поиск» российского сегмента МКС. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией намечена на утро 27 августа.

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Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находящийся на орбите FEDOR не будет работать автономно, поскольку у «Андроидной техники» не было достаточно времени для такой подготовки робота.

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