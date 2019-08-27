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«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) на борту со второй попытки успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.

Прямая трансляция события велась на сайте Роскосмоса.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда». Сейчас экипаж станции готовится открыть переходные люки.

Помимо антропоморфного робота, корабль доставил 670 килограммов груза.

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