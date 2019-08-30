Робот Федор пожаловался на некомфортные условия на МКС

Антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), рассказал, что его поместили в не самое комфортное место на МКС. На это он «пожаловался» в своем Twitter.

По его словам, его в соответствии с ранее утвержденным планом разместили в малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) «Поиск» российского сегмента МКС. «Это не самое комфортное место особенно с учетом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки 24 августа», — написал он. Робот выразил надежду, что именно ему доверят ремонт модуля.

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Также Федор заявил, что при подключении экзоскелета на МКС у него были проблемы с управлением кистью левой руки. «Сейчас номинал», — успокоил он подписчиков, добавив, что готов к работе и «чувствует легкость в приводах».

Утром 24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на МИМ2. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией, состоявшаяся утром 27 августа, оказалась успешной.

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