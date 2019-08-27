Робот Федор извинился за долгий путь до МКС

Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», извинился за задержку на своем пути к станции в Twitter.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — говорится в сообщении робота.

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Ранее 27 августа пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки успешно пристыковался к МКС.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда», при этом касание состоялось на четыре минуты раньше запланированного времени — в 06:08 мск.

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) «Поиск» российского сегмента станции.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Недавно он сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850.

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