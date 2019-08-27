В России открестились от сломавшейся на МКС аппаратуры

Аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при стыковке «Союз МС-14» с МКС, была не российского производства, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства»", — сказал Рогозин. Он добавил, что поручил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС, всех ее блоков и агрегатов. По его словам, одновременно эту работу начали в США.

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Ранее 27 августа пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) на борту со второй попытки успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда», при этом касание состоялось на четыре минуты раньше запланированного времени — в 06:08 мск.

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) «Поиск» российского сегмента станции.

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