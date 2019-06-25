«Роскосмос» не увидел нештатную посадку космонавтов

«Роскосмос» опроверг сообщение НАСА о возникновении нештатной ситуации при спуске капсулы пилотируемого корабля «Союз МС» с экипажем Международной космической станции (МКС) на Землю.

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В опубликованном госкорпорацией сообщении говорится, что по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все его бортовые системы и агрегаты, включая комбинированную двигательную установку, отработали в штатном режиме.

«После полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)», — отмечает «Роскосмос».

Ранее сообщалось, что, согласно комментатору НАСА, с двигателем пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация.

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