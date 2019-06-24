Россиян признали нежизнеспособными на Луне

Россия не производит микроэлектронику, устойчивую к радиационной обстановке на Луне, заявил РИА Новости российский инженер Николай Моисеев.

«Она вся делается в США. Как в России этот вопрос решить, я не знаю», — сказал специалист.

Инженер, занимающийся разработкой скафандров более 30 лет, а в настоящее время работающий на американскую компанию Final Frontier Design, отметил, что «нельзя просто взять скафандр с орбитальной станции и какими-то доработками переместить на Луну». «Электроника откажет. Там радиационная обстановка совершенно другая», — сказал разработчик.

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Тем не менее Моисеев признал, что «есть какие-то разработки, но они не афишируются».

В феврале сообщалось, что Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых.

В ноябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном поставил задачу проверить, действительно ли американские астронавты были на Луне. Впоследствии пресс-служба госкорпорации заявила, что менеджер пошутил.

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