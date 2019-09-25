Россия уничтожит потомков Федора из-за военной приемки

Роботы для работы на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» (проект «Федерация») планируется создать в нескольких экземплярах, часть из которых будет уничтожена в ходе наземных тестов, сообщил РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы создаем роботов по всем правилам — с военной приемкой. Поэтому несколько макетов нужно будет довести до уничтожения, чтобы найти границы их возможностей. Кроме того, один экземпляр таких роботов останется на Земле как образец и один полетит», — сказал руководитель.

Исполнительный директор добавил, что научную аппаратуру, в том числе робототехнические средства, «создают не в единственном экземпляре, а три-четыре варианта».

В сентябре Дудоров заявил, что сборка опытных образцов робота «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом МКС, начнется в 2020 году, тогда как автоматическое устройство «Испытатель», предназначенное для «Орла», планируется создать к 2022 году.

Ранее в том же месяце руководитель заявил, что робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), также созданный «Андроидной техникой», больше не полетит на МКС, поскольку из-за наличия ног не годится для работы в открытом космосе, для чего уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без нижних конечностей.

FEDOR на спускаемой капсуле «Союз МС-14» вернулся на Землю 7 сентября. Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» стартовала к МКС 22 августа.

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Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находившийся на орбите FEDOR не работал автономно, поскольку у «Андроидной техники» не было достаточно времени для такой подготовки робота.

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