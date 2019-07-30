Российские спутники начали «работать с ограничениями»

Российские спутники «Электро-Л» №2 и «Метеор-М» №2 из-за неполадок не работают в полном объеме, сообщает РИА Новости.
Агентство, ссылаясь на материалы научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», пишет, что основной прибор первого космического аппарата (геостационарное многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС), предназначенный для получения многоспектральных изображений поверхности Земли, действует с ограничениями ввиду неработоспособности канала со спектральным диапазоном 12 микрометров.
На втором космическом аппарате невозможно использовать модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М».
В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко сообщил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.
В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.
В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.
Метеорологический спутник «Электро-Л» №2 запущен в декабре 2015 года с космодрома Байконур при помощи ракеты «Зенит-2SБ» и разгонного блока «Фрегат-СБ». «Метеор-М» №2 запущен в июле 2014 года с космодрома Байконур при помощи «Союз-2.1б» и «Фрегат».