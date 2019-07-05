С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами. Запись прямой трансляции запуска доступна на сайте «Роскосмоса».

Старт состоялся 5 июля 2019 года в 8:42 по московскому времени. Вывод спутников на три разные орбиты осуществит разгонный блок «Фрегат». Средняя высота орбиты «Метеора-М» № 2-2 будет достигать 832 километров, а остальных аппаратов — 580 и 530 километров.

28 ноября 2017 года состоялся запуск ракеты с« Метеором-М» №2-1 и 18 другими спутниками, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту. Головная часть ракеты сгорела в атмосфере, а ее обломки утонули в Атлантическом океане.

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