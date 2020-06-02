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Украинский «Южмаш» назвал ущерб от прекращения сотрудничества с Россией

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Фото: пресс-служба «Южмаш»

«Южмаш» в 2015-2018 годах сотрудничал с компанией S7 Sea Launch по плавучему космодрому «Морской старт» (Sea Launch), однако после прекращения последней финансирования проекта недополучил 206 миллионов гривен (531 миллионов рублей) прибыли, сообщил СТРАНА.ua генеральный директор украинского предприятия Сергей Войт.

Причиной подобного ущерба руководитель назвал «отношения с Россией». По его словам, учредителем американской компании S7 Sea Launch, которая в 2019 году «прекратила всякое взаимодействие» с «Южмашем», является российская. «На самом деле нам достоверно не известно, что произошло в компании S7 Sea Launch», — сказал гендиректор.

«Предприятие в кризисном состоянии, но мы можем выполнять заказы», — оценил Войт положение на заводе.

Согласно публикации, до 2014 года на сотрудничество с Россией приходилось около 70 процентов всех заказов «Южмаша». «С 2014 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, мы не получили ни одного оборонного заказа [от украинского правительства]. В течение полугода мы прорабатываем новые заказы, но пока контракты не заключены», — уточнил руководитель.

Согласно Войту, в настоящее время на предприятии работает 5,5 тысячи человек, тогда как во времена СССР это число было в десять раз больше. «Средний возраст работающих около 60 лет, а уровень заработной платы приблизительно 6-7 тысяч гривен [18 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»]. Это в основном жители Днепра и области», — сказал глава завода.

В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что российская компания S7 Space, владеющая «Морским стартом», приостановила действие контракта на производство «Южмашем» 12 ракет «Зенит 3SL».

В феврале 2018 года руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в российском Центре Хруничева, самом проблемном предприятии «Роскосмоса», ситуация не отличается от положения дел на украинском «Южмаше».

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