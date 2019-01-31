Запуск OneWeb отложат из-за аномалии «Союза»

Российская ракета «Союз-СТ-Б», которая должна была с космодрома Куру (Французская Гвиана) запустить первые спутники системы глобального интернета OneWeb, имеет аномалию, написал в Twitter основатель и президент одноименной компании Грег Уайлер.

«Это правда, есть аномалия с ракетой, которая заставляет нас отложить запуск. Наши спутники в порядке и готовы лететь», — сказал менеджер.

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В январе стало известно, что в трубопроводе разгонного блока «Фрегат» ракеты «Союз-СТ-Б», который должен выводить спутники OneWeb, обнаружена трещина в сварном шве бака гелия. В ответ на это в «Роскосмосе» заверили, что проблемы будут оперативно устранены.

В декабре 2018 года сообщалось, что европейская компания Arianespace отказалась от предложения «Роскосмоса» запустить в 2019 году два спутника OneWeb с космодрома Восточный.

Пуск ракеты «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb был запланирован на 20 февраля.

Производителем «Союз-СТ-Б» является самарский ракетно-космический центр «Прогресс», «Фрегата» — химкинское «НПО Лавочкина».

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