В российском разгонном блоке на космодроме Куру нашли трещину

Трещину обнаружили в корпусе российского разгонного блока «Фрегат», который готовится к запуску с космодрома Куру во Французской Гвиане. Он должен вывести на орбиту британские спутники системы OneWeb. Пуск намечен на 20 февраля, но из-за дефекта может быть перенесен, передает в среду, 30 января, РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Речь идет о разрыве шва трубопровода подачи гелия в топливные баки. Газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. Отмечается, что расщелина могла возникнуть при транспортировке.

По словам одного из источников, заварить трещину можно на месте, только слив топливо. Но есть вероятность, что «Фрегат» придется везти обратно в Россию. В связи с этим запуск могут отложить вплоть до конца года.

ТАСС добавляет, что до конца недели сотрудники НПО Лавочкина, которое занимается производством разгонных блоков, проверят «Фрегат» и определят необходимые работы.

Старт ракеты-носителя «Союз» с британским спутником проекта высокоскоростного глобального интернета OneWeb анонсировался в середине января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!