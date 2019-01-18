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«Роскосмос» назвал причину поломки спутников «Ресурс-П» №2 и №3

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Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники, передает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

«Во-первых, причина технически, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому это не выносится в медийное поле. Причины по отказам они, если так сказать, говорить общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава предприятия.

В ходе пресс-конференции руководитель самарского предприятия сообщил, что на запуск спутников OneWeb с помощью ракет «Союз-2» получен аванс в размере около одного миллиарда долларов. Также менеджер заявил, что российская сверхтяжелая ракета «Енисей», первый запуск которой запланирован на 2028 год с космодрома Восточный, может получить твердотопливные ускорители. Всего в 2019 году запланировано 20-22 запусков ракет «Союз» с Байконура, Плесецка, Куру и Восточного (в 2018-м было 16 стартов).

Спутники «Ресурс-П» №1, №2 и №3 запущены в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. В настоящее время штатно функционирует только первый космический аппарат.

В январе представитель «Роскосмоса» Юрий Макаров заявил, что госкорпорация часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов.

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» серийно выпускает, в частности, легкие и средние ракеты «Союз-2», разгонный блок «Волга» и спутник «Ресурс-П». Предприятию поручено изготовление средней ракеты «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелой «Енисей». «Прогресс» считается одним из немногих финансово устойчивых компаний «Роскосмоса».

На ракете, изготовленной предприятием, в космос полетел Юрий Гагарин. Также самарский завод выпускал советские сверхтяжелые ракеты Н-1 и «Энергия».

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